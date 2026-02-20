Україна наразі не досягла конструктиву на мирних переговорах щодо чутливих територіальних питань.

Про це за підсумками наради з переговорною командою розповів президент Володимир Зеленський.

Що сказав Зеленський про перспективи територіальних питань

Володимир Зеленський наголосив, на політичній підгрупі питання щодо українських територій на сході, тимчасово окупованих росіянами, залишаються дуже чутливими.

– Питання Донбасу, питання території. Тут поки що конструктиву не знайдено, – заявив він.

Водночас він звернув увагу на наявність конструктиву у військовій підгрупі, адже якщо війна все ж завершиться і буде припинення вогню, моніторити його будуть американці.

За оцінкою президента, такий результат є дуже важливим.

– Я дякую американській стороні… Те, що поки що ніхто не бачить позитиву в територіальних питаннях, – це також факти, ми повинні це визнавати… У найближчі два дні ми проговоримо і пропрацюємо з командою, з якими меседжами вони поїдуть на наступну зустріч, – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що у лютому українська сторона хотіла б провести ще одну зустріч переговорних груп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував.

