Украина предлагает Японии начать оборонное партнерство, которое может включать совместное производство, обмен технологиями и сотрудничество в сфере противовоздушной обороны и дронов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News.

Оборонное сотрудничество Украины и Японии: что известно

По словам Зеленского, между Украиной и Японией уже существует тесная координация в энергетическом и гуманитарном направлениях, а также на уровне дипломатических представительств.

В то же время открытие оборонного измерения сотрудничества может стать новой страницей в отношениях двух стран.

Президент подчеркнул, что Япония обладает лицензиями и собственными производствами ракет и систем противовоздушной обороны, способных противодействовать баллистическим угрозам, что делает сотрудничество стратегически важным для Украины.

— Если мы хотим открыть новую страницу — оборонное сотрудничество между нашими странами, думаю, она может стать исторической, — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова делиться собственными наработками, в частности в сфере морских дронов, которые позволили сдержать российский флот в Черном море, а также в кибербезопасности, дронах-перехватчиках и защите критической инфраструктуры в условиях войны.

Также Зеленский заявил о готовности к встречам в любом формате — на уровне правительств, оборонных институтов или непосредственно между лидерами стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение присутствия украинских военных технологий в странах Европы, в частности запуск производства дронов за пределами Украины.

Во время выступления в Киевском авиационном институте глава государства сообщил, что в настоящее время в Украине работают около 450 компаний, занимающихся производством беспилотников, из которых 40–50 являются ведущими.

По словам Зеленского, в феврале началось производство украинских дронов в Германии, а в 2026 году в Европе заработают десять экспортных центров украинских технологий — в частности в странах Балтии и Северной Европы.

Президент подчеркнул, что Украина открывает экспорт собственных оборонных разработок и готова к масштабированию производства совместно с партнерами.

