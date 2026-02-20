Україна пропонує Японії започаткувати оборонне партнерство, яке може включати спільне виробництво, обмін технологіями та співпрацю у сфері протиповітряної оборони і дронів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Kyodo News.

Оборонна співпраця України та Японії: що відомо

За словами Зеленського, між Україною та Японією вже існує тісна координація в енергетичному та гуманітарному напрямах, а також на рівні дипломатичних представництв.

Водночас відкриття оборонного виміру співпраці може стати новою сторінкою у відносинах двох країн, вважає президент.

Глава держави наголосив, що Японія володіє ліцензіями та власними виробництвами ракет і систем протиповітряної оборони, здатних протидіяти балістичним загрозам, що робить співпрацю стратегічно важливою для України.

— Якщо ми хочемо відкрити нову сторінку — оборонну співпрацю між нашими країнами, думаю, вона може стати історичною, — зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна готова ділитися власними напрацюваннями, зокрема у сфері морських дронів, які дозволили стримати російський флот у Чорному морі, а також у кібербезпеці, дронах-перехоплювачах і захисті критичної інфраструктури в умовах війни.

Також Зеленський заявив про готовність до зустрічей у будь-якому форматі — на рівні урядів, оборонних інституцій або безпосередньо між лідерами країн.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував розширення присутності українських військових технологій у країнах Європи, зокрема запуск виробництва дронів за межами України.

Під час виступу у Київському авіаційному інституті глава держави повідомив, що нині в Україні працюють близько 450 компаній, які займаються виробництвом безпілотників, з яких 40–50 є провідними.

За словами Зеленського, у лютому розпочалося виробництво українських дронів у Німеччині, а у 2026 році в Європі запрацюють десять експортних центрів українських технологій — зокрема, у країнах Балтії та Північної Європи.

Президент наголосив, що Україна відкриває експорт власних оборонних розробок і готова до масштабування виробництва спільно з партнерами.

