Зеленський запропонував Японії історичну оборонну співпрацю
- Україна запропонувала Японії започаткувати оборонну співпрацю.
- Ідеться про ППО, ракети, дрони та обмін бойовими технологіями.
- Зеленський вважає таке партнерство історичним для обох країн.
Україна пропонує Японії започаткувати оборонне партнерство, яке може включати спільне виробництво, обмін технологіями та співпрацю у сфері протиповітряної оборони і дронів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Kyodo News.
Оборонна співпраця України та Японії: що відомо
За словами Зеленського, між Україною та Японією вже існує тісна координація в енергетичному та гуманітарному напрямах, а також на рівні дипломатичних представництв.
Водночас відкриття оборонного виміру співпраці може стати новою сторінкою у відносинах двох країн, вважає президент.
Глава держави наголосив, що Японія володіє ліцензіями та власними виробництвами ракет і систем протиповітряної оборони, здатних протидіяти балістичним загрозам, що робить співпрацю стратегічно важливою для України.
— Якщо ми хочемо відкрити нову сторінку — оборонну співпрацю між нашими країнами, думаю, вона може стати історичною, — зазначив Зеленський.
Глава держави підкреслив, що Україна готова ділитися власними напрацюваннями, зокрема у сфері морських дронів, які дозволили стримати російський флот у Чорному морі, а також у кібербезпеці, дронах-перехоплювачах і захисті критичної інфраструктури в умовах війни.
Також Зеленський заявив про готовність до зустрічей у будь-якому форматі — на рівні урядів, оборонних інституцій або безпосередньо між лідерами країн.
Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував розширення присутності українських військових технологій у країнах Європи, зокрема запуск виробництва дронів за межами України.
Під час виступу у Київському авіаційному інституті глава держави повідомив, що нині в Україні працюють близько 450 компаній, які займаються виробництвом безпілотників, з яких 40–50 є провідними.
За словами Зеленського, у лютому розпочалося виробництво українських дронів у Німеччині, а у 2026 році в Європі запрацюють десять експортних центрів українських технологій — зокрема, у країнах Балтії та Північної Європи.
Президент наголосив, що Україна відкриває експорт власних оборонних розробок і готова до масштабування виробництва спільно з партнерами.