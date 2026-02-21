Силы обороны в настоящее время выводят из строя около 1 000-1 100 российских военнослужащих ежедневно, учитывая погибших и раненых.

Несмотря на сложность ситуации, 2025 год принес Украине важную стратегическую победу — в конце года Россия теряла больше солдат, чем могла призвать.

Об этом в интервью Le Monde рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Война не зашла в тупик – Сырский

По его словам, 2025 год стал первым за время войны, когда “потери российской армии превысили уровень набора новобранцев”.

— Несмотря на то, что в 2025 году им удалось мобилизовать и призвать на военную службу 406 тыс. человек, их общие потери, включая убитых и раненых, составили около 418 тыс. солдат, — заявил Сырский.

Он подчеркнул, что Силы обороны ежедневно выводят из строя около 1 000-1 100 российских военнослужащих, погибшими и ранеными.

Сырский не согласен с тем, что война зашла в тупик. Он привел примеры регулярных контратак ВСУ, благодаря которым удается отбивать часть утраченных территорий.

Среди таких территорий он назвал город Купянск, который российский Генштаб указывает в своих сводках как контролируемый, хотя фактически город на 97% контролируют украинские войска.

— Война не зашла в тупик. Война ведется во всех сферах: на суше, в воздухе, на море. Теперь невозможно говорить только о сухопутной войне. Изменение самой сути конфликта и появление технологического оружия, такого как дроны, изменили психологию войны. Пехотинец буквально на вес золота, – говорит главнокомандующий ВСУ.

Генерал отметил “стремительный рост войны экономик и технологий”, в рамках которой ежедневно применяется около 6-8 тыс. FPV-дронов, а также сотни разведывательных беспилотников для наведения огня и поддержания ситуационной осведомленности.

Хотя Сырский отметил определенный баланс сил в сфере БпЛА, он признал преимущество России в ударных средствах другого типа – корректируемых авиабомбах и ракетах.

Однако главнокомандующий подчеркнул, что Украина увеличивает удары по глубокому тылу России.

По его словам, за прошлый год удалось поразить 719 целей в российском тылу, нанеся ущерб на более чем $15 млрд.

Напомним, 16 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Россия теряет в месяц 30–35 тыс. военных. Он сомневается в том, что Владимир Путин знает реальные масштабы потерь его армии.

