Сили оборони наразі виводять з ладу близько 1 000-1 100 російських військовослужбовців щодня, враховуючи загиблих і поранених.

Попри складність ситуації, 2025 рік приніс Україні важливу стратегічну перемогу – наприкінці року Росія втрачала більше солдатів, ніж могла призвати.

Про це в інтерв’ю Le Monde розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Війна не зайшла у глухий кут – Сирський

За його словами, 2025 рік став першим за час війни, коли “втрати російської армії перевищили рівень набору новобранців”.

– Попри те, що в 2025 році їм вдалося мобілізувати і призвати на військову службу 406 тис. осіб, їхні загальні втрати, включаючи вбитих і поранених, склали близько 418 тис. солдатів, – заявив Сирський.

Він наголосив, що Сили оборони щодня виводять з ладу близько 1 000-1 100 російських військовослужбовців, загиблими і пораненими.

Сирський не погоджується з тим, що війна зайшла в глухий кут. Він навів приклади регулярних контратак ЗСУ, завдяки яким вдається відбивати частину втрачених територій.

Серед таких територій він назвав місто Куп’янськ, яке російський Генштаб зазначає у своїх зведеннях як контрольоване, хоча фактично місто на 97% контролюють українські війська.

– Війна не зайшла в глухий кут. Війна ведеться у всіх сферах: на суші, в повітрі, на морі. Тепер неможливо говорити тільки про сухопутну війну. Зміна самої суті конфлікту і поява технологічної зброї, такої як дрони, змінили психологію війни. Піхотинець буквально на вагу золота, – говорить головком ЗСУ.

Генерал відзначив “стрімке зростання війни економік і технологій”, у рамках якої щодня застосовується близько 6-8 тис. FPV-дронів, а також сотні розвідувальних безпілотників для наведення вогню і підтримки ситуаційної обізнаності.

Хоча Сирський зазначив про певний баланс сил у сфері БпЛА, він визнав перевагу Росії в ударних засобах іншого типу – коригованих авіабомбах і ракетах.

Однак головнокомандувач наголосив, що Україна збільшує удари по глибокому тилу Росії.

За його словами, за минулий рік вдалося вразити 719 цілей у російському тилу, завдавши збитків на понад $15 млрд.

Нагадаємо, 16 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Росія втрачає на місяць 30–35 тис. військових на місяць. Він сумнівається в тому, що Володимир Путін знає реальні масштаби втрат його армії.

