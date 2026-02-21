ВСУ поразили в оккупированном Крыму корабли, авиационные и артиллерийские средства РФ
- ВСУ поразили сторожевые корабли РФ проекта 22460 Охотник в районе Инкермана и самолеты Бе-12 на авиаремонтном заводе в Евпатории.
- Также Силы обороны Украины нанесли удары по реактивной системе залпового огня Торнадо-С в Запорожской области и другим военным объектам противника.
- Украинская армия системно снижает боевой потенциал РФ, лишая агрессора возможностей для ведения наступательных действий.
Украинские Силы обороны поразили сторожевые корабли, авиационные и артиллерийские средства противника на временно оккупированных частях Крыма и Запорожской области.
Об этом сообщает Генштаб.
Какие объекты РФ были поражены в Крыму и на юге
Отмечается, что в ночь на 21 февраля, на ТОТ украинского Крыма, в районе города Инкерман, поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 Охотник РФ.
– Зафиксировано поражение целей. Масштабы ущерба уточняются. Также в городе Евпатория, на территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода, поражены два самолета Бе-12, – говорится в сообщении.
Также известно о поражении реактивной системы залпового огня Торнадо-С россиян в районе населенного пункта Астраханка Запорожской области.
Генштаб сообщил, что потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба все еще уточняются.
Напомним, 20 февраля стало известно, что ВСУ поразили ряд объектов оккупантов в трех областях и Крыму.
Также Генштаб подтвердил поражение ракетами Фламинго завода, выпускающего Искандеры и Кинжалы.