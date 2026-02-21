Украинские Силы обороны поразили сторожевые корабли, авиационные и артиллерийские средства противника на временно оккупированных частях Крыма и Запорожской области.

Об этом сообщает Генштаб.

Какие объекты РФ были поражены в Крыму и на юге

Отмечается, что в ночь на 21 февраля, на ТОТ украинского Крыма, в районе города Инкерман, поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 Охотник РФ.

– Зафиксировано поражение целей. Масштабы ущерба уточняются. Также в городе Евпатория, на территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода, поражены два самолета Бе-12, – говорится в сообщении.

Также известно о поражении реактивной системы залпового огня Торнадо-С россиян в районе населенного пункта Астраханка Запорожской области.

Генштаб сообщил, что потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба все еще уточняются.

Напомним, 20 февраля стало известно, что ВСУ поразили ряд объектов оккупантов в трех областях и Крыму.

Также Генштаб подтвердил поражение ракетами Фламинго завода, выпускающего Искандеры и Кинжалы.

Источник : Генштаб ВСУ

