Українські військові уразили низку пунктів управління, складів і районів зосередження живої сили російської армії на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської областей та Криму.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Удари Сил оборони по об’єктах окупантів на ТОТ: що відомо

У межах планомірних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора українські воїни завдали точкових ударів по критично важливих об’єктах ворога.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області під ураження потрапили пункт управління безпілотниками в районі Златополя, склад матеріально-технічних засобів поблизу Богданівки та ремонтна база окупантів у районі Розівки.

Також Сили оборони били по району зосередження живої сили противника поблизу Степногірська.

На тимчасово окупованій Херсонщині в районі Любимівки та на Тендрівській косі було уражено командно-спостережний пункт і місця скупчення живої сили агресора.

Крім того, українські військові уразили два склади матеріально-технічних засобів противника: один — у районі Лобанового на території тимчасово окупованого Криму, інший — у районі Можняківки на тимчасово окупованій Луганщині.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

