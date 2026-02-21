Генштаб підтвердив, що підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ у ніч проти 21 лютого уразили крилатими ракетами FP-5 Фламінго Воткинський завод у місті Воткінськ в Росії.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як ракета Фламінго уразила Воткинський завод РФ

Зазначається, що на території Воткинського заводу в ФР зафіксовано пожежу. Усі результати української атаки на завод у місті Воткінськ уточнюються.

Ось невеличке відео. Без контексту. Контекст — згодом) pic.twitter.com/h9p3WfqVMr — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) February 20, 2026

У Генштабі додали, що на Воткинському заводі виробляють:

міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) РС-24 Ярс, Ярс-С, Ярс-М;

балістичні ракети ЗМ-30 (Р-30) Булава для підводних човнів проєкту 955А Борей-А;

балістичні ракети типу 9М723-1 для ОТРК Іскандер-М та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу Кинжал.

Також, за попередньою інформацією, підрозділи Сил оборони уразили Нєфтєгорський газопереробний завод у Самарській області РФ, що задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

– На території підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби уточнюються, – уточнили у відомстві.

Водночас на тимчасово окупованій території Донецької області вдалось уразити склад паливно-мастильних матеріалів противника (м. Донецьк) та майстерню з виробництва й обслуговування БпЛА (в районі н.п. Нова Каракуба).

А у н.п Пологи (ТОТ Запорізької області) Сили оборони завдали удару по складу матеріально-технічних засобів окупантів.

Зауважується, що втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

– Сили оборони України послідовно знижують логістичні та виробничі можливості агресора, позбавляючи його ресурсів для продовження війни, – підсумував Генштаб.

Нагадаємо, на Запоріжжі українські дрони знищили одну з найпотужніших РСЗВ Торнадо-С.

Раніше стало відомо, що в РФ горів завод із виробництва Іскандерів, повідомлялося про закриття аеропорту в Іжевську через БпЛА.

