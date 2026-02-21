ЗСУ уразили в окупованому Криму кораблі, авіаційні та артилерійські засоби РФ
- ЗСУ уразили сторожові кораблі РФ проєкту 22460 Охотник в районі Інкермана та літаки Бе-12 на авіаремонтному заводі в Євпаторії.
- Також Сили оборони України завдали ударів по реактивній системі залпового вогню Торнадо-С у Запорізькій області та інших військових об’єктах противника.
- Українська армія системно знижує бойовий потенціал РФ, позбавляючи агресора можливостей для ведення наступальних дій.
Українські Сили оборони уразили сторожові кораблі, авіаційні та артилерійські засоби противника на тимчасово окупованих частинах Криму та Запорізької області.
Про це повідомляє Генштаб.
Які об’єкти РФ були уражені в Криму та на півдні
Зазначається, що в ніч проти 21 лютого, на ТОТ українського Криму, в районі міста Інкерман, уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 Охотник РФ.
– Зафіксовано ураження цілей. Масштаби збитків уточнюються. Також у місті Євпаторія, на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу, уражено два літаки Бе-12, – йдеться у повідомленні.
Також відомо про ураження реактивної системи залпового вогню Торнадо-С росіян у районі населеного пункту Астраханка Запорізької області.
Генштаб повідомив, що втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків все ще уточнюються.
Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що ЗСУ уразили низку об’єктів окупантів у трьох областях та Криму.
Також Генштаб підтвердив ураження ракетами Фламінго заводу, що випускає Іскандери та Кинджали.