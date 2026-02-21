Українські Сили оборони уразили сторожові кораблі, авіаційні та артилерійські засоби противника на тимчасово окупованих частинах Криму та Запорізької області.

Про це повідомляє Генштаб.

Які об’єкти РФ були уражені в Криму та на півдні

Зазначається, що в ніч проти 21 лютого, на ТОТ українського Криму, в районі міста Інкерман, уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 Охотник РФ.

– Зафіксовано ураження цілей. Масштаби збитків уточнюються. Також у місті Євпаторія, на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу, уражено два літаки Бе-12, – йдеться у повідомленні.

Також відомо про ураження реактивної системи залпового вогню Торнадо-С росіян у районі населеного пункту Астраханка Запорізької області.

Генштаб повідомив, що втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків все ще уточнюються.

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що ЗСУ уразили низку об’єктів окупантів у трьох областях та Криму.

Також Генштаб підтвердив ураження ракетами Фламінго заводу, що випускає Іскандери та Кинджали.

Джерело : Генштаб ЗСУ

