У Куп’янську Харківської області під контролем російських військ залишаються лише кілька будівель із невеликою групою солдатів.

Ситуація у Куп’янську

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

– Якщо говорити про ті відсотки, які залишаються під контролем РФ, то йдеться навіть не про 3%. Це безпосередньо кілька будівель, де перебувають росіяни… Вони там просто намагаються вижити у кількох будинках безпосередньо. Це все, що вони здатні робити станом на зараз. І оскільки їх … кілька десятків, то тут не йдеться про якусь боєздатну силу. Тут йдеться про людей, які опинилися у пастці і хочуть якось вижити, – зазначив Трегубов.

За його словами, на півночі та сході від Куп’янська, зокрема за річкою Оскіл, російські війська намагаються просунутися, однак без істотних успіхів.

Зараз дивляться

Більша частина Вовчанська залишається під контролем росіян, водночас на півдні фіксують українську присутність.

Купʼянськ на карті

Як повідомлялося, минулої доби між Силами оборони України та російськими військами відбулося 138 бойових зіткнень.

Найактивніші дії загарбників спостерігалися на Гуляйпільському напрямку та Покровському.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1460-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.