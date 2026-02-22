В понедельник, 23 февраля, на протяжении всех суток в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений света.

Отключения света 23 февраля в Украине

На протяжении всех суток в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

— Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему. Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — говорится в сообщении Укрэнерго.

Там просят потреблять электроэнергию бережно, когда она появляется по графику.

Напомним, что 22 февраля министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры есть тенденция к улучшению ситуации с электроснабжением.

Также он отметил, что в Киеве над восстановлением тепло- и электроснабжения работает более 200 бригад. В то же время он отметил, что на данный момент вызовов больше в Одессе, а также в прифронтовых областях.

