У понеділок, 23 лютого, протягом всієї доби у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень світла.

Відключення світла 23 лютого в Україні

Протягом всієї доби у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

– Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему. Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Там просять, споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Нагадаємо, що 22 лютого міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури є тенденція до покращення ситуації з електропостачанням.

Також він зауважив, що у Києві над відновленням тепло- та електропостачання працюють понад 200 бригад. Водночас він зауважив, що наразі викликів більше в Одесі, а також у прифронтових областях.

