Во время теракта во Львове сегодня ночью погибла 23-летняя патрульная Виктория Шпилька.

О коллеге, жизнь которой оборвалась во время службы, сообщили в Нацполиции Украины.

Виктория Шпилька: что известно о погибшей во время теракта во Львове

Погибшая во время теракта во Львове патрульная Виктория Шпилька — уроженка Волыни. Проживала в Херсоне, куда переехала вместе с родителями.

Виктория присоединилась к рядам патрульной полиции после окончания Львовского государственного университета внутренних дел.

Службу начала в Херсонской области, а с 2023 года продолжила во Львовской области.

Коллеги вспоминают Викторию как ответственную и преданную службе правоохранительницу, которая добросовестно выполняла обязанности и всегда поддерживала напарников во время дежурств.

— Отзывчивая, светлая и искренняя. Она умела поддержать, выслушать, найти теплое слово даже в самый тяжелый день. Никогда не жаловалась, а улыбалась и шла на смену, потому что знала, что ее ждут люди. Верна присяге. Справедливая. С глубоким чувством долга, — рассказывают о коллеге в Нацполиции.

Осенью прошлого года Виктория Шпилька вышла замуж. Ее муж также является патрульным полицейским. Супруги вместе проходили службу.

— Они вместе служили, мечтали, вместе строили свое будущее. Сегодня это будущее оборвано. И за сухими строчками — невыразимая боль родителей, любимого, друзей, коллег. Отсутствие ответов на сообщения. Невозвращение домой. Не хватает слов для утешения. Мы помним! Мы не простим. Светлая память Виктории. Соболезнования родным, друзьям и всем, кто ее знал, — отметили в Нацполиции.

Напомним, что теракт во Львове произошел ночью 22 февраля.

Около 00:30 на линию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина, 10.

После прибытия первого экипажа патрульной полиции на месте прогремел взрыв. Впоследствии, после прибытия второго экипажа, произошел еще один взрыв.

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. По данным правоохранителей, ранения получили около 25 человек, среди них — правоохранители.

Кроме того, повреждены служебный патрульный автомобиль и гражданское транспортное средство.

Впоследствии стало известно, что полиция совместно со Службой безопасности Украины задержали вероятную подрывницу.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Фото: Патрульная полиция Украины

