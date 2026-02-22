Під час теракту у Львові сьогодні вночі загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька.

Про колегу, життя якої обірвалося під час служби, повідомили в Нацполіції України.

Вікторія Шпилька: що відомо про загиблу під час теракту у Львові

Загибла під час теракту у Львові патрульна Вікторія Шпилька — уродженка Волині. Проживала в Херсоні, куди переїхала разом із батьками.

Вікторія долучилася до лав патрульної поліції після закінчення Львівського державного університету внутрішніх справ.

Службу розпочала на Херсонщині, а з 2023 року продовжила у Львівській області.

Колеги згадують Вікторію як відповідальну та віддану службі правоохоронницю, яка сумлінно виконувала обов’язки та завжди підтримувала напарників під час чергувань.

— Чуйна, світла й щира. Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна присязі. Справедлива. З глибоким відчуттям обов’язку, — розповідають про колегу в Нацполіції.

Восени минулого року Вікторія Шпилька вийшла заміж. Її чоловік також є патрульним поліцейським. Подружжя разом проходило службу.

— Вони разом служили, мріяли, разом будували своє майбутнє. Сьогодні це майбутнє обірване. Й за сухими рядками невимовний біль батьків, коханого, друзів, колег. Невідповіді на повідомлення. Неповернення додому. Бракує слів, які могли б це вгамувати. Ми пам’ятаємо! Ми не пробачимо. Світла пам’ять Вікторії. Співчуття рідним, друзям і всім, хто знав її, — зауважили в Нацполіції.

Нагадаємо, що теракт у Львові стався вночі 22 лютого.

Близько 00:30 на лінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 10.

Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції на місці пролунав вибух. Згодом, після прибуття другого екіпажу, стався ще один вибух.

Унаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. За даними правоохоронців, поранення дістали близько 25 людей, серед них — правоохоронці.

Крім того, пошкоджено службовий патрульний автомобіль та цивільний транспортний засіб.

Згодом стало відомо, що поліція спільно зі Службою безпеки України затримала ймовірну підривницю.

Наразі слідчі дії тривають.

Фото: Патрульна поліція України

