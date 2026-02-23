Новый раунд переговоров между командами Украины и России с участием США может состояться уже на этой неделе.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов на международной конференции Justice Conference.

Буданов о новом раунде переговоров

Руководитель ОП Буданов подтвердил ориентировочную дату новой встречи. По его словам, переговоры действительно могут состояться ориентировочно 26 февраля, как ранее сообщали СМИ.

– Мне кажется, это уже официально сказали, что в районе 27 (февраля, – Ред.) плюс-минус день, два. Поэтому 26 (февраля, – Ред.) полностью попадает в этот промежуток, – ответил он.

Однако глава Офиса президента добавил, что пока окончательную дату встречи еще не удалось согласовать.

По его словам, сейчас идет процесс подготовки между четырьмя сторонами, когда и кому приехать.

– Это же протокольный вопрос. Когда, кому приехать и так далее. Это все три стороны должны между собой согласовать. Четыре стороны, по факту, еще приемная, – пояснил Буданов.

В то же время он уточнил, что российская сторона еще не дала согласия на прямые переговоры президентов по территориям, что остается ключевым для обсуждения. Хотя Киев поднимал этот вопрос, но дата или формат встречи на высшем уровне остаются неизвестными.

Недавно в Женеве состоялся третий раунд переговоров между командами Украины, США и России с начала 2026 года. По словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны достигли прогресса в вопросе контроля за прекращением огня.

