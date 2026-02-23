Новий раунд переговорів між командами України та Росії за участі США може відбутися вже цього тижня.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов на міжнародній конференції Justice Conference.

Буданов про новий раунд переговорів

Керівник ОП Буданов підтвердив орієнтовну дату нової зустрічі. За його словами керівника розвідки, переговори дійсно можуть відбутися орієнтовно 26 лютого, як раніше повідомляли ЗМІ.

– Мені здається, це вже офіційно сказали, що у районі 27 (лютого, – Ред.) плюс-мінус день, два. Тому 26 (лютого, – Ред.) повністю сюди попадає в цей проміжок, – відповів він.

Проте керівник Офісу президента додав, що наразі фінальну дату зустрічі ще не вдалося узгодити.

За його словами, зараз триває процес підготовки між чотирма сторонами, коли та кому приїхати.

– Це ж протокольне питання. Коли, кому приїхати і так далі. Це всі три сторони мають між собою узгодити. Чотири сторони, по факту, ще приймальна, – пояснив Буданов.

Водночас він уточнив, що російська сторона ще не дала згоди на прямі переговори президентів щодо територій, яке залишається ключовим для обговорення. Хоча Київ піднімав це питання, але дата чи формат зустрічі на найвищому рівні залишаються невідомими.

Нещодавно у Женеві відбувся третій раунд переговорів між командами України, США та Росії з початку 2026 року. За словами президента України Володимира Зеленського, сторони досягли прогресу в питанні контролю за припиненням вогню.

