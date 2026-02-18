Соединенные Штаты провели третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной и Россией в Женеве.

По итогам встреч стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над возможным мирным решением.

Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф в посте в соцсети Х.

Переговоры в Женеве: что заявил Уиткофф

По словам Уиткоффа, трехсторонние встречи состоялись по прямому поручению президента США Дональда Трампа.

Он поблагодарил Швейцарскую Конфедерацию за прием делегаций и подчеркнул, что участие США в качестве модератора способствовало ощутимому прогрессу.

– Успех президента Трампа в сближении обеих сторон этой войны привел к содержательному прогрессу. Мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте, – заявил Уиткофф.

Он добавил, что украинская и российская стороны согласились обновить позиции своих лидеров и продолжить переговорный процесс.

Параллельно с переговорами президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios, что украинский народ не поддержит мирное соглашение, которое будет предусматривать односторонний выход Украины из Донбасса и передачу этой территории России.

По словам Зеленского, американские посредники – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – сообщали ему, что Москва якобы настроена на завершение войны.

В то же время президент Украины подчеркнул, что не согласится на решение, которое украинцы воспримут как поражение.

Зеленский также заявил, что любое потенциальное мирное соглашение должно быть вынесено на всеукраинский референдум.

Если документ лишь зафиксирует нынешнюю линию соприкосновения на Донбассе, общество может его принять. Впрочем, идею полного отвода украинских войск из региона он отверг.

