Латвія передасть Україні демонтовану теплоелектростанцію, яка більше не використовувалася, та готує новий пакет енергетичної допомоги.

Про це міністерка закордонних справ Байба Браже розповіла журналістам перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ 23 лютого.

Яку допомогу Латвія передає Україні

За словами очільниці МЗС Латвії, Рига нещодавно вже передала Україні один пакет енергетичної допомоги та працює над наступним.

Окремо Браже повідомила, що Латвія демонтувала теплоелектростанцію, яка більше не експлуатувалася, щоб передати її українській стороні.

Також, за її словами, Латвія оголосила про нові фінансові зобов’язання у військовій сфері.

– У військовій сфері ми оголосили про нові фінансові зобов’язання щодо американських систем (за ініціативою PURL), які є найбільш ефективними проти російських ракет, а також продовжуємо надавати гуманітарну допомогу, – сказала Браже.

Міністерка наголосила на повній підтримці Латвією 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, назвавши його “жорстким”.

За її словами, він передбачає, зокрема, заборону на морські перевезення та пов’язані з ними послуги.

Браже також наголосила, що Росія не досягає своїх стратегічних цілей на полі бою.

– Навіть якщо її просування вимірюється ліченими метрами на день, Україна повернула значні території. Тому ми не повинні дозволити Росії досягти своїх цілей за столом переговорів, – заявила вона.

Крім того, очільниця МЗС Латвії наголосила на важливості участі Європи в переговорних процесах і необхідності збереження єдності союзників.

За її словами, для сильної позиції України на переговорах ключовою залишається військова допомога, передусім системи протиповітряної оборони.

Водночас Браже зазначила, що блокування окремих рішень, зокрема з боку Угорщини, не зупинить підтримку України.

– Кредит для України буде надано, процес просувається, залишилися лише технічні деталі. Санкційний пакет також буде ухвалений, – додала вона.

Раніше Україна запропонувала партнерам створити Energy Task Force — єдину архітектуру координації енергетичної допомоги для запобігання гуманітарній катастрофі.

Як повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль, ініціатива передбачає три рівні управління — політичний, робочий і технічний — та має посилити енергетичну стійкість України на тлі масованих російських атак.

Джерело : Суспільне

