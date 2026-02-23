Срок завершения оцифровки трудовых книжек в Украине установлен на 10 июня 2026 года. Многих граждан интересует, не потеряется ли их страховой стаж, если данные не будут внесены в электронный реестр вовремя.

Всем ли нужно оцифровывать трудовую книжку

В Украине оцифровку трудовой книжки рекомендуют всем работникам. Это надежный, удобный и бесплатный способ сохранить информацию о своем трудовом стаже.

Кому необходимо оцифровать трудовую книжку:

Действующим работникам. Позволяет легко отслеживать свой стаж и быстро подтверждать опыт работы перед работодателем.

Тем, кто ищет работу. Работодатели быстрее получат нужную информацию о кандидатах.

Работникам за рубежом. Упрощает оформление пенсий и социальных выплат в других странах.

Тем, кто потерял или повредил трудовую книжку. Оцифровка помогает восстановить данные обо всех местах работы.

Последствия, если не оцифровать трудовую книжку

В Пенсионном фонде Украины успокаивают, что отсутствие электронной копии трудовой книжки не приведет к потере страхового стажа.

Как объясняют в ПФУ, главная цель оцифровки — сохранить информацию о работе до 1 января 2004 года. Бумажные документы могут быть утеряны или повреждены, и в таких случаях подтвердить стаж без электронной копии будет сложнее.

Что будет со страховым стажем в бумажных трудовых книжках в 2026 году

Стаж после 2004 года учитывается автоматически на основе данных государственного реестра застрахованных лиц, поэтому подтверждение в электронном виде для этого периода не является обязательным.

Но если не оцифровать трудовую книжку, ничего не произойдет и стаж никто не отменит. К тому же в законе указано, что оцифровка трудовой книжки является рекомендуемой.

Формально процесс оцифровки лежит на работодателях, но в ПФУ отмечают, что это скорее рекомендация, чем обязанность. Поэтому работникам стоит самостоятельно проверить, внесены ли их данные в электронный реестр. Если нет, трудовую книжку можно подать через веб-портал электронных услуг ПФУ самостоятельно. Как это сделать, читайте здесь.

Что будет, если не оцифровать трудовую книжку

Даже если работник не оцифрует трудовую книжку, страховой стаж он не потеряет. Но в будущем могут возникнуть трудности при оформлении пенсии.

Сам трудовой стаж не аннулируется, однако его зачисление может затянуться, поскольку Пенсионному фонду придется дополнительно проверять информацию. В такой ситуации человеку, вероятно, понадобится больше времени на подтверждение периодов работы или подачу дополнительных документов, справок, приказов или архивных выписок.

Периоды работы до 2004 года засчитываются на основании бумажных документов.

Данные после 2004 года автоматически хранятся в государственном реестре.

Таким образом, оцифровка трудовой книжки не является обязательным условием для сохранения стажа, но она значительно облегчает доступ к подтверждению трудового пути и обеспечивает надежное хранение информации.

Источник : Пенсійний фонд

