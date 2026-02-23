Европа продолжает финансово поддерживать Украину, однако объемов этой помощи недостаточно для полного покрытия потребностей государства в условиях войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Зеленский о поддержке партнеров

– Сегодня Европа дает нам деньги. И я им благодарен за это, – подчеркнул глава государства.

По его словам, одним из важных направлений сотрудничества является программа PURL, в рамках которой Украина закупает системы противовоздушной обороны в США на средства европейских партнеров.

Сейчас смотрят

– PURL – одна из программ, по которым мы закупаем от американцев ПВО. Это финансирует Европа. И мы должны уважать и эту программу, и то, что Европа ее финансирует, – отметил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что уровень поддержки отличается в зависимости от страны.

– Достаточно ли? По-разному. Есть государства, о которых можно сказать, что дают достаточно, потому что они выделяют много средств как для одной страны. А есть те, кто дает очень мало. А есть еще и те, кто блокирует помощь. Этим странам достаточно было бы и ничего не делать, а они, наоборот, делают плохое. То есть достаточно ли финансирования? Нет. Но Европа в большинстве своем за Украину и помогает украинцам. Это правда. Нужно ли нам больше? Сто процентов, потому что у нас нет одинакового количества оружия с Российской Федерацией, – сказал он.

Отдельно президент обратил внимание на вопросы комплектования украинской армии. По его словам, европейские партнеры могли бы приобщиться к финансированию перехода войск с мобилизационной модели на контрактную.

– А когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию – или когда мы переведем нашу армию – с мобилизации на контракты. То же, что делает Путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы тоже хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока не финансируют, – подытожил Зеленский.

Президент поблагодарил европейских партнеров за уже оказанную поддержку, однако отметил необходимость увеличения финансирования как в сфере вооружения, так и в вопросе формирования профессиональной контрактной армии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.