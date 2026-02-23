Європа продовжує фінансово підтримувати Україну, однак обсягів цієї допомоги недостатньо для повного покриття потреб держави в умовах війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC.

Зеленський про підтримку партнерів

– Сьогодні Європа дає нам гроші. І я їм вдячний за це, – наголосив глава держави.

За його словами, одним із важливих напрямів співпраці є програма PURL, у межах якої Україна закуповує системи протиповітряної оборони у США за кошти європейських партнерів.

Зараз дивляться

– PURL – одна з програм, за якими ми закуповуємо від американців ППО. Це фінансує Європа. І ми повинні поважати й цю програму, і те, що Європа її фінансує, – зазначив президент.

Водночас Зеленський підкреслив, що рівень підтримки різниться залежно від країни.

– Чи достатньо? По-різному. Є держави, про які можна сказати, що дають достатньо, бо вони виділяють багато коштів як для однієї країни. А є ті, хто дає дуже мало. А є ще й ті, хто блокує допомогу. Цим країнам достатньо було б і нічого не робити, а вони, навпаки, роблять погане. Тобто чи загалом достатньо фінансування? Ні. Але Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям. Це правда. Чи нам потрібно більше? Сто відсотків, бо ми не маємо однакової кількості зброї з Російською Федерацією, – сказав він.

Окремо президент звернув увагу на питання комплектування української армії. За його словами, європейські партнери могли б долучитися до фінансування переходу війська з мобілізаційної моделі на контрактну.

– А коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін. Він платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують, – підсумував Зеленський.

Президент подякував європейським партнерам за вже надану підтримку, однак наголосив на потребі збільшення фінансування як у сфері озброєння, так і в питанні формування професійної контрактної армії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.