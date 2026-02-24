Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз определить четкий срок вступления Украины в ЕС, подчеркнув, что отсутствие конкретной даты создает долгосрочные риски для безопасности на фоне войны с Россией.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.

Зеленский о конкретной дате вступления Украины в ЕС

По словам президента, Украина нуждается не только в политических декларациях, но и в четко зафиксированном сроке вступления в Европейский Союз.

Зеленский подчеркнул, что затягивание процесса открывает возможности для России влиять на решения ЕС в будущем.

– Я хочу конкретную дату. Если она не будет зафиксирована, Россия сделает все, чтобы потом заблокировать процесс – не обязательно собственными руками, а через отдельных представителей в Европе, – заявил глава государства.

Президент отметил, что вступление Украины в ЕС является не только вопросом интеграции, но и ключевым элементом долгосрочной безопасности государства.

По его убеждению, определенная дата членства обезопасит Украину от попыток Кремля десятилетиями сдерживать европейское будущее страны через политическое давление и манипуляции.

Зеленский отметил, что нынешняя война делает вопрос членства в ЕС особенно чувствительным и стратегически важным.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина сделает все необходимое, чтобы технически быть готовой к вступлению в Европейский Союз до 2027 года.

По его словам, ключевые реформы и обязательства Украина готова выполнить в установленные сроки, однако ожидает от ЕС взаимного шага — политического решения с четко определенной датой вступления.

Президент также подчеркивал, что для Украины ЕС — это не абстрактная перспектива, а реальные гарантии безопасности и стабильности.

