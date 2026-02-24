Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз визначити чіткий термін вступу України до ЄС, наголосивши, що відсутність конкретної дати створює довгострокові безпекові ризики на тлі війни з Росією.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.

Зеленський про конкретну дату вступу України до ЄС

За словами президента, Україна потребує не лише політичних декларацій, а й чітко зафіксованого терміну вступу до Європейського Союзу.

Зараз дивляться

Зеленський наголосив, що затягування процесу відкриває можливості для Росії впливати на рішення ЄС у майбутньому.

– Я хочу конкретну дату. Якщо її не буде зафіксовано, Росія зробить усе, щоб потім заблокувати процес — не обов’язково власними руками, а через окремих представників у Європі, – заявив глава держави.

Президент зазначив, що вступ України до ЄС є не лише питанням інтеграції, а й ключовим елементом довгострокової безпеки держави.

На його переконання, визначена дата членства убезпечить Україну від спроб Кремля десятиліттями стримувати європейське майбутнє країни через політичний тиск і маніпуляції.

Зеленський зазначив, що нинішня війна робить питання членства в ЄС особливо чутливим і стратегічно важливим.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна зробить усе необхідне, щоб технічно бути готовою до вступу в Європейський Союз до 2027 року.

За його словами, ключові реформи та зобов’язання Україна готова виконати в установлені строки, однак очікує від ЄС взаємного кроку — політичного рішення з чітко визначеною датою вступу.

Президент також наголошував, що для України ЄС — це не абстрактна перспектива, а реальні гарантії безпеки та стабільності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.