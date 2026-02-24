Хочу конкретну дату — Зеленський про чіткий термін членства України в ЄС
- Зеленський вимагає чіткої дати вступу України до ЄС.
- Зволікання з рішенням, за його словами, створює ризики для України.
- Росія може намагатися блокувати членство через політичний вплив у Європі.
Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз визначити чіткий термін вступу України до ЄС, наголосивши, що відсутність конкретної дати створює довгострокові безпекові ризики на тлі війни з Росією.
Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.
Зеленський про конкретну дату вступу України до ЄС
За словами президента, Україна потребує не лише політичних декларацій, а й чітко зафіксованого терміну вступу до Європейського Союзу.
Зеленський наголосив, що затягування процесу відкриває можливості для Росії впливати на рішення ЄС у майбутньому.
– Я хочу конкретну дату. Якщо її не буде зафіксовано, Росія зробить усе, щоб потім заблокувати процес — не обов’язково власними руками, а через окремих представників у Європі, – заявив глава держави.
Президент зазначив, що вступ України до ЄС є не лише питанням інтеграції, а й ключовим елементом довгострокової безпеки держави.
На його переконання, визначена дата членства убезпечить Україну від спроб Кремля десятиліттями стримувати європейське майбутнє країни через політичний тиск і маніпуляції.
Зеленський зазначив, що нинішня війна робить питання членства в ЄС особливо чутливим і стратегічно важливим.
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна зробить усе необхідне, щоб технічно бути готовою до вступу в Європейський Союз до 2027 року.
За його словами, ключові реформи та зобов’язання Україна готова виконати в установлені строки, однак очікує від ЄС взаємного кроку — політичного рішення з чітко визначеною датою вступу.
Президент також наголошував, що для України ЄС — це не абстрактна перспектива, а реальні гарантії безпеки та стабільності.