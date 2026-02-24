Российский диктатор Владимир Путин пытается манипулировать международными лидерами, в частности президентом США Дональдом Трампом, чтобы ослабить переговорные позиции Украины и затянуть войну.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.

Как Кремль манипулирует переговорами

По словам Зеленского, Москва ведет себя как “плохой актер”, пытаясь создать иллюзию конструктивности и готовности к миру, хотя на самом деле не намерена завершать войну.

Президент подчеркнул, что российское руководство использует контакты с международными лидерами, в частности с Дональдом Трампом, для давления на Киев и ослабления позиций Украины на дипломатическом треке.

По его словам, эти действия направлены не на прекращение боевых действий, а на затягивание времени и навязывание Украине невыгодных решений.

Зеленский подчеркнул, что попытки Путина выглядеть убедительным и надежным партнером являются лишь частью политической игры.

По его словам, Кремль манипулирует мировым сообществом и отдельными лидерами, не демонстрируя реальной готовности к миру и продолжая агрессию против Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки в обмен на прекращение огня, поскольку Путин не намерен завершать войну.

По мнению украинского лидера, любые уступки означали бы не только потерю территорий, но и оставление сотен тысяч украинцев под оккупацией и привели бы к расколу общества.

