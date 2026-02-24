Російський диктатор Володимир Путін намагається маніпулювати міжнародними лідерами, зокрема президентом США Дональдом Трампом, щоб послабити переговорні позиції України та затягнути війну.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.

Як Кремль маніпулює переговорами

За словами Зеленського, Москва поводиться як “поганий актор”, намагаючись створити ілюзію конструктивності та готовності до миру, хоча насправді не має наміру завершувати війну.

Президент наголосив, що російське керівництво використовує контакти з міжнародними лідерами, зокрема з Дональдом Трампом, для тиску на Київ і ослаблення позицій України на дипломатичному треку.

За його словами, ці дії спрямовані не на припинення бойових дій, а на затягування часу та нав’язування Україні невигідних рішень.

Зеленський наголосив, що спроби Путіна виглядати переконливим і надійним партнером є лише частиною політичної гри.

За його словами, Кремль маніпулює світовою спільнотою та окремими лідерами, не демонструючи реальної готовності до миру й продовжуючи агресію проти України.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки в обмін на припинення вогню, оскільки Путін не має наміру завершувати війну.

На думку українського лідера, будь-які поступки означали б не лише втрату територій, а й залишення сотень тисяч українців під окупацією та призвели б до розколу суспільства.

