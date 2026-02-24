Глава Европейского парламента Роберта Мецола подписала выделение кредита от ЕС для Украины в размере €90 млрд в 2026 и 2027 годах. В Европейском Союзе рассчитывают обеспечить Украине первый оборонный пакет до Пасхи.

Кредит для Украины на €90 млрд от ЕС

По словам Роберты Мецолы, подписаны два из трех документов, касающихся займа для Украины.

После одобрения Европарламентом Совет ЕС 24 февраля окончательно утвердил два документа. Однако Венгрия продолжает блокировать третий – изменения в многолетний бюджет Евросоюза.

Как отметила глава Европарламента, деньги направят на:

обеспечение стабильной работы ключевых госслужб;

поддержку обороноспособности Украины;

защиту общих интересов безопасности, свободы Украины и ЕС;

установление справедливого и долгосрочного мира;

гарантирование европейского будущего Украины.

– Сегодня мы официально приняли регламенты о займе в поддержку Украины и механизме для Украины, – заявила заместитель министра по делам Европы председательствующего в ЕС Кипра Марилена Рауна.

По ее словам, Европейский Союз должен решительно поддерживать Украину, когда Россия усиливает удары по критической ключевой инфраструктуре и обостряет именно гуманитарные потребности.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Киеве заявила, что ЕС рассчитывает к Пасхе обеспечить Украине первый оборонный пакет, профинансированный из кредита на €90 млрд.

Она заверила, что процедурные препятствия со стороны Будапешта не остановят финансовую помощь для Украины. По ее словам, уже сформирован приоритетный пакет вооружений, направленный на интеграцию оборонно-промышленных комплексов Украины и ЕС.

– Кредит согласовали лидеры 27 стран-членов на Европейском совете. Они дали слово. Это слово нельзя нарушить. Мы обеспечим решение с этим кредитом тем или иным способом. У нас есть разные варианты. Мы ими воспользуемся, – утверждает она.

Недавно Венгрия заблокировала выделение Украине €90 млрд кредита от ЕС, аргументируя это остановкой транзита российской нефти через Дружбу.

В украинском МИД эти обвинения назвали нелогичными, напомнив, что Будапешт еще в январе проинформировали о повреждении нефтепровода в Бродах в результате российского обстрела.

