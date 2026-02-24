Установление конкретной даты вступления Украины в Европейский Союз невозможно.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Киеве 24 февраля.

Почему нельзя установить дату вступления Украины в ЕС

Журналисты спросили Урсулу фон дер Ляйен о том, возможно ли вступление Украины в Европейский Союз до 2027 года.

В ответ она объяснила, что официальный Киев находится на хорошем пути к членству в ЕС.

По ее мнению, Украина показывает выдающиеся успехи в скорости проведения необходимых реформ. Она заявила, что речь идет о тяжелых реформах, поскольку необходима поддержка многих людей и модернизация страны.

– Очень впечатляет тот огромный прогресс, которого достигает Украина, несмотря на войну за свое выживание, – утверждает президент Еврокомиссии.

По ее словам, Европейский Союз будет продолжать поощрять Украину к быстрым реформам на пути к членству. Но невозможно установить четкие даты в этом вопросе, подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

– Дата, которую вы установили, является ориентиром, которого вы хотите придерживаться. Вы знаете, что с нашей стороны даты невозможны. Конечно, поддержка в достижении цели абсолютно очевидна, – ответила она.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости определения четкой даты присоединения государства к Евросоюзу. В интервью Financial Times он подчеркнул, что общих политических деклараций уже недостаточно.

По словам Зеленского, отсутствие фиксированного графика вступления создает длительные риски для безопасности.

Он отметил, что неопределенность сроков дает России рычаги влияния на будущие решения Евросоюза, что недопустимо в условиях полномасштабной войны.

