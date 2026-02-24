Встановлення конкретної дати вступу України до Європейського Союзу є неможливим.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції у Києві 24 лютого.

Чому не можна встановити дату вступу України до ЄС

Журналісти запитали в Урсули фон дер Ляєн про те, чи можливий вступ України до Європейського Союзу до 2027 року.

Зараз дивляться

У відповідь вона пояснила, що офіційний Київ перебуває на хорошому шляху до членства в ЄС.

На її думку, Україна показує видатні успіхи у швидкості здійснення необхідних реформ. Вона заявила, що йдеться про важкі реформи, оскільки необхідна підтримка багатьох людей і модернізування країни.

– Дуже вражає той величезний прогрес, якого досягає Україна, попри війну за своє виживання, – стверджує президентка Єврокомісії.

За її словами, Європейський Союз продовжуватиме заохочувати Україну до швидких реформ на шляху до членства. Але неможливо встановити чіткі дати у цьому питання, наголосила Урсула фон дер Ляєн.

– Дата, яку ви встановили, є орієнтиром, якого ви хочете дотриматися. Ви знаєте, що з нашого боку дати неможливі. Звичайно, підтримка у досягненні мети є абсолютно очевидною, – відповіла вона.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність визначення чіткої дати приєднання держави до Євросоюзу. В інтерв’ю Financial Times він наголосив, що загальних політичних декларацій уже недостатньо.

За словами Зеленського, відсутність фіксованого графіка вступу створює тривалі безпекові ризики.

Він зауважив, що невизначеність термінів дає Росії важелі впливу на майбутні рішення Євросоюзу, що є неприпустимим в умовах повномасштабної війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.