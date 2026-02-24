Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 24 февраля: уничтожено 920 оккупантов и 50 артсистем
Потери врага на 24 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 920 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 462-ю сутки полномасштабной войны превысили 1,261 млн.
Потери врага на 24 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 261 420 (+920);
- танков – 11 698 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 086 (+4);
- артиллерийских систем – 37 560 (+50);
- реактивных систем залпового огня – 1 654;
- средств противовоздушной обороны – 1 305 (+1);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 348;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 145 571 (+1 693);
- крылатых ракет – 4 347;
- кораблей (катеров) – 29;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 79 826 (+190);
- специальной техники – 4 074 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1462-е сутки.
