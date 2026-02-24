Потери врага на 24 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 920 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 462-ю сутки полномасштабной войны превысили 1,261 млн.

Потери врага на 24 февраля 2026 года

  • личного состава – около 1 261 420 (+920);
  • танков – 11 698 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 086 (+4);
  • артиллерийских систем – 37 560 (+50);
  • реактивных систем залпового огня – 1 654;
  • средств противовоздушной обороны – 1 305 (+1);
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 348;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 145 571 (+1 693);
  • крылатых ракет – 4 347;
  • кораблей (катеров) – 29;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 79 826 (+190);
  • специальной техники – 4 074 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1462-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

