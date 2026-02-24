Втрати ворога на 24 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 920 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 462-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,261 млн.

Втрати ворога на 24 лютого 2026 року

  • особового складу – близько 1 261 420 (+920);
  • танків – 11 698 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 086 (+4);
  • артилерійських систем – 37 560 (+50);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 654;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 305 (+1);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 348;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 145 571 (+1 693);
  • крилатих ракет – 4 347;
  • кораблів (катерів) – 29;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 79 826 (+190);
  • спеціальної техніки – 4 074 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 462-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

