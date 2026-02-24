Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 24 лютого: знищено 920 окупантів та 50 артсистем
Втрати ворога на 24 лютого 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 920 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 462-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,261 млн.
Втрати ворога на 24 лютого 2026 року
- особового складу – близько 1 261 420 (+920);
- танків – 11 698 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 086 (+4);
- артилерійських систем – 37 560 (+50);
- реактивних систем залпового вогню – 1 654;
- засобів протиповітряної оборони – 1 305 (+1);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 348;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 145 571 (+1 693);
- крилатих ракет – 4 347;
- кораблів (катерів) – 29;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 79 826 (+190);
- спеціальної техніки – 4 074 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 462-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
