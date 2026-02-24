Зокрема ракетами ATACMS: Сили оборони уразили РСЗВ Ураган, ЗРК Бук-М1 і склади РФ
- Сили оборони України завдали серії результативних ударів по об'єктах окупантів, знищивши РСЗВ Ураган, ЗРК Бук-М1 та низку складів із боєприпасами.
- Для ураження логістичних баз, пунктів управління дронами та живої сили ворога на окупованих територіях застосовувалися, зокрема, ракети ATACMS.
Сили оборони України уразили реактивну систему залпового вогню Ураган, зенітний ракетний комплекс Бук-М1, райони зосередження живої сили, пункти управління, ремонтну базу, склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення російських військ.
Інформацію про успішні удари підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.
Ураження РСЗВ і складів РФ 24 лютого
За даними Генштабу, 24 лютого ЗСУ уразили реактивну систему залпового вогню Ураган у районі населеного пункту Любимівка на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Водночас у районі Кацивелі у Криму завдали ударів по району зосередження живої сили російських окупантів.
Крім цього, підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5 армії Росії у районі Новопетриківки на ТОТ Донецької області.
За інформацією Генштабу, Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру Рубікон у районі Василівки Запорізької області.
У Генштабі розповіли, що ЗСУ завдали ударів по складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога у Приазовському Донецької області, а також складу боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області.
Також у районі Якимівки на Запоріжжі Сили оборони України уразили ремонтну базу російських військ. Як стверджують у Генштабі, для цих атак застосували, зокрема, ракети ATACMS.
Ураження ЗРК і пункту управління РФ 23 лютого
За даними Генерального штабу ЗСУ, 23 лютого Сили оборони уразили райони зосередження живої сили російських військ у районах Торського Донецької області, Староукраїнки та Новомиколаївки Запорізької області, а також у Березовому Дніпропетровської області.
У той же день у районі Свободного на Донеччині під удар потрапив зенітний ракетний комплекс Бук-М1 російських окупантів.
Крім цього, Сили оборони уразили об’єкти управління армії Росії у Донецькій області. Зокрема, у районі Удачного – командно-спостережний пункт та пункт управління безпілотників окупантів, а у районі Покровська – пункт управління дронами.
Як додали у Генеральному штабі ЗСУ, втрати російських військ та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.