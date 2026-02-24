Сили оборони України уразили реактивну систему залпового вогню Ураган, зенітний ракетний комплекс Бук-М1, райони зосередження живої сили, пункти управління, ремонтну базу, склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення російських військ.

Інформацію про успішні удари підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження РСЗВ і складів РФ 24 лютого

За даними Генштабу, 24 лютого ЗСУ уразили реактивну систему залпового вогню Ураган у районі населеного пункту Любимівка на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Зараз дивляться

Водночас у районі Кацивелі у Криму завдали ударів по району зосередження живої сили російських окупантів.

Крім цього, підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5 армії Росії у районі Новопетриківки на ТОТ Донецької області.

За інформацією Генштабу, Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру Рубікон у районі Василівки Запорізької області.

У Генштабі розповіли, що ЗСУ завдали ударів по складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога у Приазовському Донецької області, а також складу боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області.

Також у районі Якимівки на Запоріжжі Сили оборони України уразили ремонтну базу російських військ. Як стверджують у Генштабі, для цих атак застосували, зокрема, ракети ATACMS.

Ураження ЗРК і пункту управління РФ 23 лютого

За даними Генерального штабу ЗСУ, 23 лютого Сили оборони уразили райони зосередження живої сили російських військ у районах Торського Донецької області, Староукраїнки та Новомиколаївки Запорізької області, а також у Березовому Дніпропетровської області.

У той же день у районі Свободного на Донеччині під удар потрапив зенітний ракетний комплекс Бук-М1 російських окупантів.

Крім цього, Сили оборони уразили об’єкти управління армії Росії у Донецькій області. Зокрема, у районі Удачного – командно-спостережний пункт та пункт управління безпілотників окупантів, а у районі Покровська – пункт управління дронами.

Як додали у Генеральному штабі ЗСУ, втрати російських військ та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.