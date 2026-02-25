Российский монополист нефтепроводов Транснефть сократил поступление сырой нефти в свою систему примерно на 250 тыс. баррелей в сутки после атаки украинских беспилотников на ключевую нефтеперекачивающую станцию Калейкино в Татарстане.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сокращение прокачки нефти: что известно

По данным источников, уменьшение прокачки нефти в системе Транснефти произошло после пожара на нефтеперекачивающей станции Калейкино, которую поразили украинские беспилотники.

Сокращение объемов в основном коснулось поставок татарстанского производителя Татнафта. В целом речь идет о потере около 250 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, с конца января приостановлены остальные поставки российской нефти в Европу — в частности на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии.

Что известно о насосной станции Калейкино

Станция Калейкино расположена вблизи города Альметьевск в Татарстане, более чем в 1 200 км от границы Украины.

Она имеет пропускную способность около 1 миллиона баррелей в сутки.

Это критически важный узел транспортировки западносибирской нефти, где происходит смешивание различных сортов сырья в экспортную смесь Urals.

Через Калейкино нефть поступает в западные порты РФ — Новороссийск и Приморск — а также в нефтепровод Дружба.

Во время атаки загорелись как минимум два резервуара для хранения нефти емкостью по 50 тысяч тонн.

На данный момент Транснефть и Татнефть официальных комментариев пока не предоставили.

В то же время администрация Альметьевска заявила, что российская ПВО якобы сбила несколько беспилотников, а пожар возник из-за падения обломков.

О повреждении нефтепровода Дружба российская сторона не сообщала.

Как сообщалось накануне, дальнобойные беспилотники СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию Калейкино в рамках системной работы по сокращению нефтяных доходов России.

В СБУ отмечают, что такие спецоперации направлены на сокращение поступлений в бюджет РФ, которые используются для финансирования войны против Украины.

