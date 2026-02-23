Беспилотники Сил обороны Украины поразили важнейший узел транспортировки российской нефти – нефтеперекачивающую станцию Калейкино, расположенную в Татарстане.

Об этом сообщили источники в СБУ, пишет агентство Интерфакс-Украина.

Поражение станции Калейкино в Татарстане

– Сегодня ночью дальнобойные беспилотники СБУ устроили “бавовну” на главной нефтеперекачивающей станции Калейкино вблизи города Альметьевск в Татарстане, – утверждает информированный источник в СБУ.

Отмечается, что станция принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья, смешивая ее перед отправкой на экспорт.

По информации источника в СБУ, Калейкино является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод Дружба.

– СБУ системно работает над сокращением добычи и транспортировки российской нефти. Спецоперации методично уменьшают наполнение российского бюджета нефтедолларами, которые финансируют войну против Украины. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы истощить и постепенно обескровлить экономику России, – говорится в сообщении.

Как утверждает информированный собеседник, во время атаки беспилотников СБУ на станцию прогремели по меньшей мере шесть взрывов, после чего вспыхнул масштабный пожар.

По информации источника, на территории станции загорелись резервуары с нефтью. Расстояние от границы Украины до нефтеперекачивающей станции составляет более 1,2 тыс. км.

