Російський монополіст нафтопроводів Транснефть скоротив надходження сирої нафти у свою систему приблизно на 250 тис. барелів на добу після атаки українських безпілотників на ключову нафтоперекачувальну станцію Калейкіно в Татарстані.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Скорочення прокачування нафти: що відомо

За даними джерел, зменшення прокачування нафти в системі Транснефті відбулося після пожежі на нафтоперекачувальній станції Калейкіно, яку уразили українські безпілотники.

Скорочення обсягів здебільшого торкнулося поставок татарстанського виробника Татнефть. Загалом ідеться про втрату близько 250 тис. барелів на добу.

Крім того, з кінця січня призупинені решта поставок російської нафти до Європи — зокрема на нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині.

Що відомо про насосну станція Калейкіно

Станція Калейкіно розташована поблизу міста Альметьєвськ у Татарстані, більш ніж за 1 200 км від кордону України.

Вона має пропускну здатність близько 1 мільйона барелів на добу.

Це критично важливий вузол транспортування західносибірської нафти, де відбувається змішування різних сортів сировини в експортну суміш Urals.

Через Калейкіно нафта надходить до західних портів РФ — Новоросійська та Приморська — а також у нафтопровід Дружба.

Під час атаки загорілися щонайменше два резервуари для зберігання нафти ємністю по 50 тисяч тонн.

Наразі Транснефть і Татнефть офіційних коментарів не надали.

Водночас адміністрація Альметьєвська заявила, що російська ППО нібито збила кілька безпілотників, а пожежа виникла через падіння уламків.

Про пошкодження нафтопроводу Дружба російська сторона не повідомляла.

Нагадаємо, далекобійні безпілотники СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію Калейкіно в межах системної роботи зі зменшення нафтових доходів Росії.

У СБУ зазначають, що такі спецоперації спрямовані на скорочення надходжень до бюджету РФ, які використовуються для фінансування війни проти України.

