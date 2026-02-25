Погода в Україні минулого тижня неодноразово змінювалась. Це зумовлено зміною атмосферних фронтів та проходженням різних циклонів. Але і цього тижня українці будуть змушені пристосовуватися до погодних умов.

Що відомо про циклон в Україні, яку погоду він принесе і чого чекати до кінця тижня.

Циклон в Україні: коли потеплішає

25 лютого Україну накриє циклон. Тож погоду визначатиме область зниженого тиску від невеликого циклону з центром над Азовським морем. Він приносить хмарну та вологу погоду, опади та туман.

Зараз дивляться

Циклон з Азовського моря тягне теплі, вологі повітряні маси з моря, що викликає підвищення температури, дощ чи мокрий сніг на значній частині країни.

За даними Укргідрометцентру, 25 лютого очікується тепла доба, тож температура вночі та вдень коливатиметься від -2° до +3°, на півдні та у Закарпатті до 1–6° тепла. Хмарно, невеликий мокрий сніг та дощ, на сході і крайньому півдні – помірні опади. Місцями туман, ожеледиця на дорогах, вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Дороги будуть слизькими, тому варто обирати неслизьке взуття. Але в четвер опади в Україні припиняться.

Коли чекати весни

Від четверга, 26 лютого, циклон з Азовського моря відходитиме, тож очікується невелике похолодання, проте вже від 2 березня прогнозують поступове потепління.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 26–28 лютого в Україну надходитиме прохолодніше повітря з північних напрямків.

Тиск зростатиме, з’являться прояснення. 26 лютого істотних опадів не передбачається, а 27–28 лютого їх взагалі не очікують.

Температура знизиться. Тож уночі у Київській області очікуємо від -2° до -8°, вдень – до невеликого мінуса. У столиці вночі прогнозують -4…-6°, вдень від 2° морозу до 2° тепла.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.