Циклон в Україні: що принесе погода і коли чекати справжньої весни
- Циклон з Азовського моря 25 лютого принесе хмарну та вологу погоду, опади та туман по Україні.
- З 26 лютого очікується невелике похолодання, проте від 2 березня почнеться поступове потепління.
- Дороги місцями залишатимуться слизькими, опади поступово припиняться, а температура коливатиметься від -8° до +6° залежно від регіону.
Погода в Україні минулого тижня неодноразово змінювалась. Це зумовлено зміною атмосферних фронтів та проходженням різних циклонів. Але і цього тижня українці будуть змушені пристосовуватися до погодних умов.
Що відомо про циклон в Україні, яку погоду він принесе і чого чекати до кінця тижня.
Циклон в Україні: коли потеплішає
25 лютого Україну накриє циклон. Тож погоду визначатиме область зниженого тиску від невеликого циклону з центром над Азовським морем. Він приносить хмарну та вологу погоду, опади та туман.
Циклон з Азовського моря тягне теплі, вологі повітряні маси з моря, що викликає підвищення температури, дощ чи мокрий сніг на значній частині країни.
За даними Укргідрометцентру, 25 лютого очікується тепла доба, тож температура вночі та вдень коливатиметься від -2° до +3°, на півдні та у Закарпатті до 1–6° тепла. Хмарно, невеликий мокрий сніг та дощ, на сході і крайньому півдні – помірні опади. Місцями туман, ожеледиця на дорогах, вітер північно-західний, 5–10 м/с.
Дороги будуть слизькими, тому варто обирати неслизьке взуття. Але в четвер опади в Україні припиняться.
Коли чекати весни
Від четверга, 26 лютого, циклон з Азовського моря відходитиме, тож очікується невелике похолодання, проте вже від 2 березня прогнозують поступове потепління.
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 26–28 лютого в Україну надходитиме прохолодніше повітря з північних напрямків.
Тиск зростатиме, з’являться прояснення. 26 лютого істотних опадів не передбачається, а 27–28 лютого їх взагалі не очікують.
Температура знизиться. Тож уночі у Київській області очікуємо від -2° до -8°, вдень – до невеликого мінуса. У столиці вночі прогнозують -4…-6°, вдень від 2° морозу до 2° тепла.