Денис Прокопенко, известный под позывным Редис, получил звание бригадного генерала.

Прокопенко стал бригадным генералом

Об этом говорится в указе президента Украины №195/2026, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Как говорится в указе, подписанном Владимиром Зеленским, командир первого корпуса Национальной гвардии Украины Азов Денис Прокопенко теперь имеет звание бригадного генерала.

Денис Прокопенко – биография и факты из жизни

Прокопенко Денис Геннадьевич родился 27 июня 1991 года.

В марте 2022 года Денис Прокопенко, который был командиром подразделения во время обороны Мариуполя, стал Героем Украины по указу президента.

После возвращения из российского плена Редис снова возглавил бригаду Азов на поле боя.

В августе 2025 года Зеленский наградил Редиса орденом Богдана Хмельницкого второй степени.

С августа 2025 года подразделение под его командованием успешно выполняло боевые задачи на Лиманском направлении, в частности, в районе Серебрянского лесничества.

Фото: Денис Прокопенко

