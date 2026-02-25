Командир Азову Денис Прокопенко отримав звання бригадного генерала
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання бригадного генерала командиру першого корпусу Нацгвардії Азов Денису Прокопенку.
- Редіс, який є Героєм України та захисником Маріуполя, після повернення з полону продовжує очолювати підрозділ у боях.
Денис Прокопенко, якого знають за позивним Редіс, отримав звання бригадного генерала.
Прокопенко став бригадним генералом
Про це йдеться в указі президента України №195/2026, опублікованому на офіційному сайті глави держави.
Як йдеться в указі, підписаному Володимиром Зеленським, командир першого корпусу Національної гвардії України Азов Денис Прокопенко тепер має звання бригадного генерала.
Денис Прокопенко – біографія і факти з життя
Прокопенко Денис Геннадійович народився 27 червня 1991 року.
У березні 2022 року Денис Прокопенко, який був командиром підрозділу під час оборони Маріуполя, став Героєм України за указом президента.
Після повернення з російського полону Редіс знову очолив бригаду Азов на полі бою.
У серпні 2025 року Зеленський нагородив Редіса орденом Богдана Хмельницького другого ступеня.
З серпня 2025 року підрозділ під його командуванням успішно виконував бойові завдання на Лиманському напрямку, зокрема, в районі Серебрянського лісництва.
Фото: Денис Прокопенко