Денис Прокопенко, якого знають за позивним Редіс, отримав звання бригадного генерала.

Прокопенко став бригадним генералом

Про це йдеться в указі президента України №195/2026, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

Як йдеться в указі, підписаному Володимиром Зеленським, командир першого корпусу Національної гвардії України Азов Денис Прокопенко тепер має звання бригадного генерала.

Денис Прокопенко – біографія і факти з життя

Прокопенко Денис Геннадійович народився 27 червня 1991 року.

У березні 2022 року Денис Прокопенко, який був командиром підрозділу під час оборони Маріуполя, став Героєм України за указом президента.

Після повернення з російського полону Редіс знову очолив бригаду Азов на полі бою.

У серпні 2025 року Зеленський нагородив Редіса орденом Богдана Хмельницького другого ступеня.

З серпня 2025 року підрозділ під його командуванням успішно виконував бойові завдання на Лиманському напрямку, зокрема, в районі Серебрянського лісництва.

Фото: Денис Прокопенко

