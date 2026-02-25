Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США прилагают все усилия, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной, которая ежемесячно уносит жизни тысяч военных.

Об этом Дональд Трамп сказал во время ежегодного обращения к Конгрессу США о состоянии дел в стране.

Заявление Трампа о войне в Украине

Во время выступления президент США вскользь упомянул российско-украинскую войну, заявив, что его администрация работает над ее завершением.

— Мы прилагаем все усилия, чтобы положить конец девятой войне — убийствам и резне между Россией и Украиной, где ежемесячно гибнет 25 тыс. солдат, — сказал Трамп.

Он несколько раз повторил эту цифру, подчеркнув масштаб человеческих потерь, а также добавил, что, по его убеждению, этой войны “никогда бы не было”, если бы он был президентом раньше.

— Как президент, я буду добиваться мира везде, где смогу, — пообещал глава Белого дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о якобы намерении США завершить войну до 4 июля стала для него новой.

Он отметил, что во время контактов между Украиной и Соединенными Штатами в Абу-Даби и Швейцарии действительно обсуждалось желание Вашингтона как можно быстрее прекратить войну.

В то же время Зеленский подчеркнул, что любые быстрые решения не могут предусматривать территориальных уступок со стороны Украины.

Источник : Укринформ

