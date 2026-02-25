Трамп: мы делаем все, чтобы остановить убийства между Россией и Украиной
- США заявили об усилиях по завершению войны между РФ и Украиной.
- Трамп упомянул войну во время обращения к Конгрессу.
- Президент США заявил о больших ежемесячных потерях на фронте.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США прилагают все усилия, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной, которая ежемесячно уносит жизни тысяч военных.
Об этом Дональд Трамп сказал во время ежегодного обращения к Конгрессу США о состоянии дел в стране.
Заявление Трампа о войне в Украине
Во время выступления президент США вскользь упомянул российско-украинскую войну, заявив, что его администрация работает над ее завершением.
— Мы прилагаем все усилия, чтобы положить конец девятой войне — убийствам и резне между Россией и Украиной, где ежемесячно гибнет 25 тыс. солдат, — сказал Трамп.
Он несколько раз повторил эту цифру, подчеркнув масштаб человеческих потерь, а также добавил, что, по его убеждению, этой войны “никогда бы не было”, если бы он был президентом раньше.
— Как президент, я буду добиваться мира везде, где смогу, — пообещал глава Белого дома.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о якобы намерении США завершить войну до 4 июля стала для него новой.
Он отметил, что во время контактов между Украиной и Соединенными Штатами в Абу-Даби и Швейцарии действительно обсуждалось желание Вашингтона как можно быстрее прекратить войну.
В то же время Зеленский подчеркнул, что любые быстрые решения не могут предусматривать территориальных уступок со стороны Украины.