Трамп: ми робимо все, щоб зупинити вбивства між Росією та Україною
- США заявили про зусилля щодо завершення війни між РФ та Україною.
- Трамп згадав війну під час звернення до Конгресу.
- Президент США заявив про великі щомісячні втрати на фронті.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США докладають усіх зусиль, аби покласти край війні між Росією та Україною, яка щомісяця забирає життя тисяч військових.
Про це Дональд Трамп сказав під час щорічного звернення до Конгресу США про стан справ у країні.
Заява Трампа про війну в Україні
Під час виступу президент США побіжно згадав російсько-українську війну, заявивши, що його адміністрація працює над її завершенням.
— Ми докладаємо всіх зусиль, щоб покласти край дев’ятій війні — убивствам і різанині між Росією та Україною, де щомісяця гине 25 тис. солдатів, — сказав Трамп.
Він кілька разів повторив цю цифру, наголосивши на масштабі людських втрат, а також додав, що, на його переконання, цієї війни “ніколи б не сталося”, якби він був президентом раніше.
— Як президент, я домагатимуся миру всюди, де зможу, — пообіцяв глава Білого дому.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація про нібито намір США завершити війну до 4 липня стала для нього новою.
Він зазначив, що під час контактів між Україною та Сполученими Штатами в Абу-Дабі та Швейцарії справді обговорювалося бажання Вашингтона якнайшвидше припинити війну.
Водночас Зеленський наголосив, що будь-які швидкі рішення не можуть передбачати територіальних поступок з боку України.