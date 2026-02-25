Президент Владимир Зеленский заявил, что все ракеты Фламинго, выпущенные по Воткинскому заводу в Республике Удмуртия, достигли цели.

Зеленский о ракетах Фламинго

Это подтверждает высокое качество и точность вооружения украинского производства.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве.

В то же время, точное количество запущенных ракет он не уточнил.

– Я не буду говорить, каким количеством избивали на этот раз Фламинго. Я хочу только сказать, были ущерб русским ПВО, были неубытия и были четкие попадания. Но самое главное, что все вышедшие ракеты все долетели до объекта. Я считаю, что это самый главный успех, то есть мы говорим о высоком качестве и точности, – сказал глава государства.

Что этому предшествовало

Вечером 20 февраля украинская сторона нанесла ракетный удар по предприятию в Воткинске.

Впоследствии в сети появились спутниковые снимки, на которых зафиксированы повреждения объекта, являющегося важным элементом производства ракетного оружия.

После атаки на крыше производственного цеха №36 образовалась значительная брешь. По предварительным оценкам его размеры составляют около 23×19 метров.

Сообщается, что поражение пришлось на гальвано-штамповочный цех, где происходят процессы формирования металла и изготовление корпусных элементов ракет.

Такие повреждения могут повлиять на производственный цикл предприятия.

Что известно о ракете Фламинго

Фламинго – ракета с размахом крыльев около 7 метров и боевой частью весом около одной тонны. Общая стартовая масса составляет ориентировочно 6 тонн.

Пуск производится с наземной установки. Ракета способна лететь на высотах от 20 м до 10 км. Крейсерская скорость составляет 650-700 км/ч, максимальная – до 950 км/ч.

Как сообщалось ранее, Украина применяет ряд ракет собственного производства для ударов по российским объектам.

По словам Владимира Зеленского, Украина на сегодняшний день уже применяет Нептуны, длинные Нептуны, Паляницу, Фламинго, а также Сапсан.

