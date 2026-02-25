Президент Володимир Зеленський заявив, що всі ракети Фламінго, випущені по Воткінському заводу в Республіці Удмуртія, досягли цілі.

Зеленський про ракети Фламінго

За його словами, це підтверджує високу якість і точність озброєння українського виробництва.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві.

Зараз дивляться

Водночас точну кількість запущених ракет він не уточнив.

– Я не буду казати, якою кількістю били цей раз Фламінго. Я хочу тільки сказати, були збиття русскім ППО, були незбиття і були чіткі влучення. Але найголовніше, що всі ракети, які вийшли, всі долетіли до об’єкта. Я вважаю, що це найголовніший успіх, тобто ми говоримо про високу якість і влучність, – сказав глава держави.

Що цьому передувало

Увечері 20 лютого українська сторона завдала ракетного удару по підприємству у Воткінську.

Згодом у мережі з’явилися супутникові знімки, на яких зафіксовано пошкодження об’єкта, що є важливим елементом виробництва ракетної зброї.

Після атаки на даху виробничого цеху №36 утворився значний пролом. За попередніми оцінками, його розміри становлять близько 23×19 метрів.

Повідомляється, що ураження припало на гальвано-штампувальний цех, де відбуваються процеси формування металу та виготовлення корпусних елементів ракет.

Такі пошкодження можуть вплинути на виробничий цикл підприємства.

Що відомо про ракету Фламінго

Фламінго – ракета з розмахом крил приблизно 7 метрів і бойовою частиною вагою близько однієї тонни. Загальна стартова маса становить орієнтовно 6 тонн.

Пуск здійснюється з наземної установки. Ракета здатна летіти на висотах від 20 метрів до 10 кілометрів. Крейсерська швидкість становить 650–700 км/год, максимальна – до 950 км/год.

Як раніше повідомлялося, Україна застосовує низку ракет власного виробництва для ударів по російських об’єктах.

За словами Володимира Зеленського, Україна на сьогодні вже застосовує Нептуни, довгі Нептуни, Паляницю, Фламінго, а також Сапсан.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.