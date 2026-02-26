Умеров в Женеве обсудит с представителями США пакет восстановления и обмены
- В Женеве украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым обсудит со спецпредставителями США стратегический пакет экономического восстановления и привлечения инвестиций.
- Отдельными пунктами повестки дня станут подготовка к следующему раунду трехсторонних переговоров и гуманитарный трек по возвращению украинских граждан.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что планирует обсудить со спецпредставителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером во время встречи в Женеве сегодня, 26 февраля.
Умеров о встрече в Женеве
По словам Рустема Умерова, в Женеве продолжается работа в рамках переговорного процесса.
Кроме секретаря СНБО, с украинской стороны в составе делегации сегодня глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и его заместитель Дарья Марчак.
Как отметил Умеров, вместе с экономической командой правительства планируют детально проработать пакет восстановления, в частности, механизмы экономической поддержки Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества.
В то же время секретарь СНБО отметил, что вместе с Давидом Арахамией обсудят подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны. По мнению Умерова, необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом.
– Важный блок – гуманитарный трек и вопросы возможных обменов. Рассчитываем на конкретные результаты по возвращению наших граждан, – заявил Умеров.
Секретарь СНБО подчеркнул, что украинская сторона работает над практическими решениями.