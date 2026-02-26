Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что планирует обсудить со спецпредставителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером во время встречи в Женеве сегодня, 26 февраля.

Умеров о встрече в Женеве

По словам Рустема Умерова, в Женеве продолжается работа в рамках переговорного процесса.

Кроме секретаря СНБО, с украинской стороны в составе делегации сегодня глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и его заместитель Дарья Марчак.

Как отметил Умеров, вместе с экономической командой правительства планируют детально проработать пакет восстановления, в частности, механизмы экономической поддержки Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества.

В то же время секретарь СНБО отметил, что вместе с Давидом Арахамией обсудят подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны. По мнению Умерова, необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом.

– Важный блок – гуманитарный трек и вопросы возможных обменов. Рассчитываем на конкретные результаты по возвращению наших граждан, – заявил Умеров.

Секретарь СНБО подчеркнул, что украинская сторона работает над практическими решениями.

