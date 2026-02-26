Командувачу логістики Командування Повітряних сил Збройних сил України та начальнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області повідомлено про підозру.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Посадовціям ПС та СБУ повідомили про підозру

Посадовцям інкримінують перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Також їм закидають пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі.

За словами Кравченка, досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів затриманим підозрюваним.

Генпрокурор уточнив, що йдеться про 1,4 млрд грн, які держава виділила на зведення збірно-розбірних укриттів для літаків.

Перевірки встановили невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту. Після цього посадовці запропонували та надали 13,8 млн грн (1% від загальної суми договорів) за невтручання військової контррозвідки СБУ.

Крім того, вони ініціювали залучення “лояльних” приватних аудиторів для підготовки формальних позитивних висновків щодо якості виконаних робіт.

– Деталі схеми вже відомі, але є особливий цинізм дій посадовців. Фактично учасники − це люди, які за своїми повноваженнями мали б запобігати саме таким злочинам. Окремої уваги заслуговує роль начальника УСБУ в Житомирській області, який, за даними слідства, особисто залучив одного зі своїх довірених підрядників до будівництва, – зазначив генпрокурор.

Оприлюднено записи розмов посадовців

За його словами, у зафіксованих розмовах посадовців слідство встановило готовність формально закрити виконання робіт незалежно від їх результату.

Для цього, як стає зрозуміло зі змісту розмов, достатньо було “підписаних документів” і потрібного аудиторського висновку.

Один із учасників розмов поставив під сумнів важливість фактичного виконання робіт і наголосив, що питання їх реальної реалізації нікого не цікавить.

Інший запевнив, що “впродовж тижня питання закривається” і “далі тут все дуже просто, така математика для першого класу”.

За даними слідства, основною метою фігурантів було проведення платежів підрядним організаціям у найкоротші строки. Схема почала діяти ще до старту будівельних робіт.

Авансові платежі за договорами становили до 70% від загального обсягу фінансування.

