Постачання газу з Греції до України розпочнеться вже в січні 2026 року.

Про це 16 листопада під час пресконференції в Афінах повідомив президент Володимир Зеленський.

Греція постачатиме газ до України: що відомо

Україна та Греція 16 листопада підписали угоду щодо продажу природного газу.

Зараз дивляться

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс наголосив, що це стане новою “безпечної енергетичною артерією” між двома країнами.

— Це нова безпечна енергетична артерія, яка пролягає з півдня на північ від Греції до України. І це завдяки побудові вертикального енергетичного коридору та сполучної візії міста Олександрополіс до Одеси, — сказав Міцотакіс.

Зеленський уточнив, що газова угода входить до ширшого енергетичного пакету, який Україна готувала до зимового періоду.

— Постачання газу розпочнеться вже в січні, і це важливо, що в першому кварталі будуть реалізовані наші перші домовленості, — зазначив президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до Афін, Греції, сьогодні 16 листопада.

Одним із ключових питань візиту є домовленість із Грецією щодо створення нового маршруту постачання зрідженого природного газу для України та фінансування імпорту на суму майже €2 млрд.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.