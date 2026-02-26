Україна вперше зможе отримати партію скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

LNG для України через Клайпеду: що відомо

Денис Шмигаль зауважив, що йдеться про те, що група Нафтогаз у співпраці з литовською Ignitis Group забезпечить постачання до України 90 млн кубів вже до кінця березня цього року.

– Диверсифікуємо маршрути постачань. Посилюємо гнучкість і стійкість нашої системи. Це особливо важливо на тлі щоденних російських атак проти нашої енергетичної інфраструктури. Дякую Литві та партнерам за співпрацю! – наголосив віцепрем’єр.

Він додав, що Україна також працює над розвитком інших регіональних маршрутів постачання, зокрема Вертикального газового коридору.

За його словами, Україна та партнери будують нову енергетичну безпеку Європи, де не буде місця “російській молекулі”, а ми станемо одним з енергетичних хабів регіону.

Водночас голова правління НАК Нафтогаз Сергій Корецький повідомив, що Нафтогаз самостійно доставить до України 90 млн куб. м LNG із США протягом лютого–березня.

Він пояснив, що Нафтогаз систематично працює над диверсифікацією постачання газу, розширюючи як джерела, так і маршрути імпорту.

– Безумовно, працюємо задля сталого проходження цього найважчого опалювального сезону, але вже сьогодні робимо практичні кроки задля підготовки до наступної зими, – підсумував Корецький.

Нагадаємо, про те, що Україна отримає партію американського газу через Литву, стало відомо ще у листопаді 2025 року.

Раніше, 16 листопада 2025 року, президент Володимир Зеленський анонсував постачання газу з Греції до України.

