Президент Владимир Зеленский обсудил с главой правительства Юлией Свириденко подготовку стратегии восстановления украинской энергетики и ее защиты на следующую зиму и в этом году.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Стратегия восстановления энергетики – заявление Зеленского

— Подробно мы обсудили с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подготовку нашей стратегии восстановления энергетики и обновленной защиты энергетики на следующую зиму, — заявил президент.

По его словам, до 1 марта стратегия будет доработана и затем утверждена.

Зеленский отметил, что таким образом Еврокомиссия, страны Европы, США, глобальный бизнес и украинские компании смогут работать вместе “ради большей устойчивости и больших возможностей” в этом году и на следующую зиму.

— Весь положительный опыт украинских городов, опыт украинских громад, которые проходят эту зиму лучше, чем другие, весь этот опыт должен быть учтен, — подчеркнул он.

Президент добавил, что он ожидает предложений по стратегии восстановления и защиты от регионов.

— Это ваша ответственность, и регионы должны быть реально подготовлены. Я хочу поблагодарить каждого, кто работает на Украину, хочу поблагодарить всех, кто защищает наше государство, кто защищает украинцев, — подытожил он.

Ранее Зеленский говорил, что в Украине будет создан координационный центр для работы с громадами.

Опыт громад, которые справились с вызовами этой зимы и смогли восстановиться после российских ударов, будет масштабирован и использован по всей Украине.

