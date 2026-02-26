Зеленский анонсировал стратегию восстановления энергетики до 1 марта
- Владимир Зеленский обсудил с Юлией Свириденко подготовку стратегии восстановления и защиты энергетики на следующую зиму.
- Стратегию планируют доработать до 1 марта и вынести на утверждение.
Президент Владимир Зеленский обсудил с главой правительства Юлией Свириденко подготовку стратегии восстановления украинской энергетики и ее защиты на следующую зиму и в этом году.
Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.
Стратегия восстановления энергетики – заявление Зеленского
— Подробно мы обсудили с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подготовку нашей стратегии восстановления энергетики и обновленной защиты энергетики на следующую зиму, — заявил президент.
По его словам, до 1 марта стратегия будет доработана и затем утверждена.
Зеленский отметил, что таким образом Еврокомиссия, страны Европы, США, глобальный бизнес и украинские компании смогут работать вместе “ради большей устойчивости и больших возможностей” в этом году и на следующую зиму.
— Весь положительный опыт украинских городов, опыт украинских громад, которые проходят эту зиму лучше, чем другие, весь этот опыт должен быть учтен, — подчеркнул он.
Президент добавил, что он ожидает предложений по стратегии восстановления и защиты от регионов.
— Это ваша ответственность, и регионы должны быть реально подготовлены. Я хочу поблагодарить каждого, кто работает на Украину, хочу поблагодарить всех, кто защищает наше государство, кто защищает украинцев, — подытожил он.
Ранее Зеленский говорил, что в Украине будет создан координационный центр для работы с громадами.
Опыт громад, которые справились с вызовами этой зимы и смогли восстановиться после российских ударов, будет масштабирован и использован по всей Украине.