Президент Володимир Зеленський обговорив із главою уряду Юлією Свириденко підготовку стратегії відновлення української енергетики та її захисту на наступну зиму і цього року.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Стратегія відновлення енергетики – заява Зеленського

– Детально ми обговорили з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підготовку нашої стратегії відновлення енергетики та оновленого захисту енергетики на наступну зиму, – заявив президент.

За його словами, до 1 березня стратегія буде фіналізована і потім затверджена.

Зеленський зазначив, що таким чином Єврокомісія, країни Європи, США, глобальний бізнес і українські компанії зможуть працювати разом “заради більшої стійкості та більших можливостей” в цьому році і на наступну зиму.

– Увесь позитивний досвід українських міст, досвід українських громад, які проходять цю зиму краще, ніж інші, увесь цей досвід має бути врахований, – наголосив він.

Президент додав, що він очікує на пропозиції щодо стратегії відновлення та захисту від регіонів.

– Це ваша відповідальність, і регіони повинні бути реально підготовлені. Я хочу подякувати кожному, хто працює на Україну, хочу подякувати всім, хто захищає нашу державу, хто захищає українців, – підсумував він.

Раніше Зеленський говорив, що в Україні буде створений координаційний центр для роботи з громадами.

Досвід громад, що впоралися з викликами цієї зими і змогли відновитися після російських ударів, буде масштабований і використаний по всій Україні.

