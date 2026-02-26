Зеленський анонсував стратегію відновлення енергетики до 1 березня
- Володимир Зеленський обговорив із Юлією Свириденко підготовку стратегії відновлення та захисту енергетики на наступну зиму.
- Стратегію планують фіналізувати до 1 березня та винести на затвердження.
Президент Володимир Зеленський обговорив із главою уряду Юлією Свириденко підготовку стратегії відновлення української енергетики та її захисту на наступну зиму і цього року.
Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.
Стратегія відновлення енергетики – заява Зеленського
– Детально ми обговорили з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підготовку нашої стратегії відновлення енергетики та оновленого захисту енергетики на наступну зиму, – заявив президент.
За його словами, до 1 березня стратегія буде фіналізована і потім затверджена.
Зеленський зазначив, що таким чином Єврокомісія, країни Європи, США, глобальний бізнес і українські компанії зможуть працювати разом “заради більшої стійкості та більших можливостей” в цьому році і на наступну зиму.
– Увесь позитивний досвід українських міст, досвід українських громад, які проходять цю зиму краще, ніж інші, увесь цей досвід має бути врахований, – наголосив він.
Президент додав, що він очікує на пропозиції щодо стратегії відновлення та захисту від регіонів.
– Це ваша відповідальність, і регіони повинні бути реально підготовлені. Я хочу подякувати кожному, хто працює на Україну, хочу подякувати всім, хто захищає нашу державу, хто захищає українців, – підсумував він.
Раніше Зеленський говорив, що в Україні буде створений координаційний центр для роботи з громадами.
Досвід громад, що впоралися з викликами цієї зими і змогли відновитися після російських ударів, буде масштабований і використаний по всій Україні.