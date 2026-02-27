11 апреля 2024 года в результате массированных российских ударов Трипольская ТЭС была разрушена. Из-за этого станция прекратила производство электроэнергии, что нанесло серьезный удар по энергосистеме.

Завершили ли ремонт Трипольской ТЭС, читайте в нашем материале.

Трипольская ТЭС: работает ли

Для ремонта правительство выделило средства, однако после новых атак в сентябре и ноябре 2025 года, когда станцию обстреляли дронами-шахедами и ракетами, большинство восстановительных работ, проведенных в течение года, были сведены на нет. Об этом сообщили в Центрэнерго.

Бывшая министр энергетики Светлана Гринчук 10 ноября 2025 года сообщила, что энергетики уже приступили к ремонтным и восстановительным работам. Она подчеркнула, что детали не раскрываются из соображений безопасности, чтобы не давать врагу информации о состоянии энергообъектов.

К масштабной реставрации присоединились государственные предприятия и подрядчики, которые должны обеспечить возвращение ТЭС к работе в рамках государственных программ энергетической безопасности.

27 февраля 2026 года в пресс-службе СБУ сообщили, что правоохранители выявили масштабное присвоение средств, выделенных на ремонт Трипольской ТЭС и восстановление станции после вражеских ударов. Совместная работа СБУ, Нацполиции и прокуратуры показала, что было незаконно присвоено более 50 миллионов гривен.

Расследование установило, что к схеме были причастны руководители двух подрядных компаний, которые с 2023 по 2025 годы выигрывали тендеры на работы на станции на общую сумму более 500 миллионов гривен.

Фирмы завышали цены на строительные материалы, оборудование и услуги, а разницу переводили на счета аффилированных компаний и обналичивали через контролируемые структуры.

Дополнительно выяснено, что закупки проводились через фирмы с связанными владельцами, где цены на товары превышали рыночные как минимум на 30%, что позволяло систематически присваивать средства.

Во время первого этапа обысков правоохранители изъяли документы, компьютеры, телефоны и более 19 млн гривен наличными, полученных, вероятно, незаконным путем.

Сейчас шесть фигурантов, среди них три организатора схемы, два руководителя частных компаний и их сообщник, получили подозрения.

Их действия квалифицируются по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим присвоение имущества в особо крупных размерах организованной группой и легализацию доходов, полученных преступным путем. За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас следствие продолжается, и правоохранители работают над привлечением к ответственности всех участников схемы. В то же время ремонт Трипольской ТЭС продолжается.

