Трипільська ТЕС: чи працює

Для ремонту уряд виділив кошти, проте після нових атак у вересні та листопаді 2025 року, коли станцію обстріляли дронами-шахедами та ракетами, більшість відновлювальних робіт, проведених протягом року, були зведені нанівець. Про це повідомили у Центренерго.

Колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук 10 листопада 2025 року повідомила, що енергетики вже приступили до ремонтних та відновлювальних робіт. Вона підкреслила, що деталі не розкриваються з міркувань безпеки, щоб не давати ворогу інформації про стан енергооб’єктів.

До масштабної реставрації долучилися державні підприємства та підрядники, які мають забезпечити повернення ТЕС до роботи в рамках державних програм енергетичної безпеки.

27 лютого 2026 року у прес службі СБУ повідомили, що правоохоронці виявили масштабне привласнення коштів, виділених на ремонт Трипільської ТЕС та відновлення станції після ворожих ударів. Спільна робота СБУ, Нацполіції та прокуратури показала, що було незаконно привласнено понад 50 мільйонів гривень.

Розслідування встановило, що до схеми були причетні керівники двох підрядних компаній, які з 2023 по 2025 роки вигравали тендери на роботи на станції на загальну суму понад 500 мільйонів гривень.

Фірми завищували ціни на будівельні матеріали, обладнання та послуги, а різницю переводили на рахунки афілійованих компаній і обналювали через контрольовані структури.

Додатково з’ясовано, що закупівлі проводили через фірми з пов’язаними власниками, де ціни на товари перевищували ринкові щонайменше на 30%, що дозволяло систематично привласнювати кошти.

Під час першого етапу обшуків правоохоронці вилучили документи, комп’ютери, телефони та понад 19 млн гривень готівкою, отриманих, ймовірно, незаконним шляхом.

Наразі шестеро фігурантів, серед них три організатори схеми, два керівники приватних компаній і їхній спільник, отримали підозри.

Їхні дії кваліфікують за статтями Кримінального кодексу, що передбачають привласнення майна в особливо великих розмірах організованою групою та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідство триває, і правоохоронці працюють над притягненням до відповідальності всіх учасників схеми. Водночас ремонт Трипільської ТЕС триває.

