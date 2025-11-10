Енергетики розпочали відновлення теплових електростанцій компанії Центренерго, які були зупинені після масованих російських атак.

Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук під час брифінгу.

Гринчук про відновлення Центренерго

Вона уточнила, що під управлінням Центренерго перебувають дві теплові електростанції – Зміївська та Трипільська.

– Дійсно були пошкодження. Колеги вже приступили до відновлення і ремонтів. Не будемо розголошувати успіхи, які плануємо, але робота з відновлення ведеться, – зазначила міністерка.

За словами Гринчук, під час війни часто трапляються ситуації, коли робота енергооб’єктів вимушено зупиняється.

Це роблять навіть у ручному режимі, щоб уникнути подальших руйнувань.

Лише після розбору завалів фахівці можуть оцінити стан обладнання, визначити можливість його відновлення та встановити, які компоненти потребують заміни.

– На жаль, теплові електростанції Центренерго від початку війни вже кілька разів припиняли свою роботу, потім проводилися ремонтні роботи – відновлювали, і потім знову, – сказала очільниця Міненерго.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада внаслідок масованого російського удару по енергетичній інфраструктурі України було зупинено всі теплоелектростанції Центренерго.

В компанії заявили, що атака стала наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Російські війська застосували дрони та ракети, завдавши ударів по станціях, які вже були відновлені після торішніх обстрілів.

Фото: Зміївська ТЕС

